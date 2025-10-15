Вдвое дешевле Duster: огромный практичный автомобиль от GM отправили в продажу

Очень дешевый Wuling Xingguang 730 2026 модельного года от GM оказался огромным практичным автомобилем. Машину отправили в продажу, она оказалась вдвое дешевле Renault Duster.

Видео дня

О машине рассказывает CarNewsChina. Компании SAIC и General Motors давно сотрудничают и разрабатывают бюджетные модели в Китае. Дешевый минивэн Wuling Xingguang 730 – очередной результат совместной работы.

Дизайн вышел вполне современным, но спокойным. Это необычно сегодня, когда даже бюджетные семейные модели пытаются сделать агрессивными и "спортивными" снаружи. При этом китайский минивэн даже не выглядит дешевым в сравнении с другими моделями Wuling.

С длиной кузова 4910 мм (колесная база равна 2910 мм), шириной 1850 мм и высотой 1770 мм автомобиль предлагает очень вместительный и практичный салон на 7 мест.

Покупателям предложат бензиновый вариант на 174 л.с. и полностью электрическую 136-сильную модификацию с запасом хода около 300 км. В гибридной модификации автомобиль тоже отправится в продажу. Цена Wuling Xingguang 730 – от 10 800 долларов.

OBOZ.UA уже сообщал про самые популярные машины из Китая в Украине.