Nissan готовит крепкий недорогой внедорожник на базе пикапа. Фото

Новый недорогой внедорожник Nissan могут построить на базе рамного пикапа Frontier с экономичной силовой установкой. Эту модель недавно рассекретили официально. Теперь производитель занят подготовкой следующей машины.

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Крепкий внедорожник Nissan рассматривают именно на базе Frontier Pro 2026 модельного года, сообщает Motor1. В компании готовы сделать колесную базу короче и предложить цельный закрытый кузов традиционного SUV.

Новый Nissan Frontier Pro 2026 модельного года построили на базе пикапа Z9 от Nissan и Dongfeng. Эту модель разработали в очень тесном сотрудничестве с китайским партнером. Отсюда и намеки на чужой дизайн (в этом случае Range Rover) – так работать в КНР действительно любят.

По размерам автомобиль сопоставим с Ford Ranger. Новый пикап Z9 получил 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 258 л.с. Также есть 190-сильный дизель.

А новый Nissan Frontier Pro оснастили гибридной силовой установкой мощностью 400 л.с. В основе использован бензиновый 1,5-литровый мотор.

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