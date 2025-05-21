Недорогую семейную модель Skoda показали в топовом исполнении. Фото

Популярная недорогая модель для семьи Skoda Superb после смены поколений стала еще современнее. Производитель значительно улучшил эту машину с новым топовым исполнением. Этот автомобиль показали в подробностях.

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Новую Skoda Superb Sportline 2025 года показывает Autogefühl. За основу взяли модель нового поколения, которая дебютировала ранее. Добавили более агрессивные бамперы с крупными воздухозаборниками, а хромированный декор выполнили в черном цвете.

Сзади на крышке багажника появился узкий лип-спойлер. Подготовлены новые варианты колесных дисков. Модификация существует как универсал Skoda Superb Sportline и лифтбэк.

Двигатели Skoda Superb Sportline 2025 года:

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

дизель 2 л (193 л.с.);

плагин-гибрид (204 л.с.).

Skoda Superb Sportline не является полноценной спортивной модификацией. Это скорее стилистический пакет с особым оформлением и специальными "штрихами". Но машину также оснастили перенастроенной подвеской и спортивными креслами.

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