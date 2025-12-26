Недорогую практичную модель Kia показали с большим багажником

Новый кроссовер Kia Telluride 2026 модельного года официально рассекретили как вместительный автомобиль для семьи. Теперь эту недорогую модель показали в практичном виде с большим багажником.

Видео дня

Модель Kia Telluride 2 поколения – это большой SUV из Кореи. На канале Digimods DESIGN продемонстрировали новый взгляд на развитие этой машины и превратил ее в пикап для самых практичных покупателей.

Новый Telluride выполнили в совершенно другом стиле в сравнении с предшественником. Определенные черты достались от младших кроссоверов Kia Sorento и Sportage, однако новинка смотрится намного брутальнее. Автомобиль получил геометричный дизайн, который смотрится очень свежо и современно.

Модификации Kia Telluride SXP и XRT – особые стилистические пакеты оформления, которые отличаются цветовыми схемами и декором.

На рынок новый SUV отправится с силовыми установками мощностью до 300 л.с. В линейке предложат гибрид и бензиновые двигатели объемом 2,5 и 3,5 л. Ориентировочная цена Kia Telluride 2 поколения – около 36 000 долларов за базовый вариант.

