Недорогую новинку Skoda для семьи показали со всеми подробностями в сети

Долгожданная новая Skoda Superb – один из недорогих представителей своего сегмента и отличный автомобиль для семьи. Модель является ближайшим родственником VW Passat, но во многом отличается. Новинку показали со всеми подробностями.

Видео на канале Autogefühl в YouTube демонстрирует новую модель Skoda в деталях. Не так давно чешский производитель официально представил автомобиль нового поколения. Внешность Superb претерпела очень аккуратные изменения, машина узнаваемая.

В линейке останутся как лифтбек, так и универсал Skoda Superb Combi. Последний особенно понравится практичным покупателям.

Двигатели Skoda Superb 2024 года:

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

дизель 2 л (193 л.с.);

плагин-гибрид (204 л.с.).

В оснащении Skoda Superb – массаж сидений, ассистент парковки с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 14 динамиками.

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