Недорогую новинку Skoda для семьи показали со всеми подробностями в сети
Долгожданная новая Skoda Superb – один из недорогих представителей своего сегмента и отличный автомобиль для семьи. Модель является ближайшим родственником VW Passat, но во многом отличается. Новинку показали со всеми подробностями.
Видео на канале Autogefühl в YouTube демонстрирует новую модель Skoda в деталях. Не так давно чешский производитель официально представил автомобиль нового поколения. Внешность Superb претерпела очень аккуратные изменения, машина узнаваемая.
В линейке останутся как лифтбек, так и универсал Skoda Superb Combi. Последний особенно понравится практичным покупателям.
Двигатели Skoda Superb 2024 года:
- бензин 1,5 л (150 л.с.);
- бензин 2 л (204 л.с.);
- бензин 2 л (265 л.с.);
- дизель 2 л (150 л.с.);
- дизель 2 л (193 л.с.);
- плагин-гибрид (204 л.с.).
В оснащении Skoda Superb – массаж сидений, ассистент парковки с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 14 динамиками.
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