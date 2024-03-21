Kia официально показала недорогого соперника Toyota Corolla. Фото

Новая Kia K4 2024 года – недорогой соперник Toyota Corolla и Skoda Octavia. Модель показали официально перед премьерой, которая состоится совсем скоро. Уже можно разглядеть детали эффектного дизайна.

OBOZ.UA напоминает, что новый седан придет на смену Kia Forte и Cerato. Ранее машину неоднократно замечали в ходе дорожных испытаний. Тогда на кузове был кожух, который призван защитить дизайн от любопытных глаз. А теперь модель показали в деталях.

Мы видим несколько очень интересных элементов. Передняя светотехника получила строгое геометричное исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно.

Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши. Вместе с элегантным обтекаемым силуэтом это делает седан похожим на купе.

В моторной линейке ожидаются бензиновые моторы объемом 1,6 и 2 л. Не исключается появление гибридных вариантов. Премьера новой модели Kia K4 состоится в рамках Автошоу в Нью-Йорке.

OBOZ.UA уже показывал ранее самую дешевую модель SEAT для 2025 года.