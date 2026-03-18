Недорогую модель Hyundai в самом мощном исполнении показали вживую

Модель Hyundai Ioniq 6 как недорогой электромобиль 2026 года претерпела модернизацию, стала современнее и уже отправилась в продажу. Теперь вживую показали автомобиль в самом мощном исполнении.

Как рассказывает Autogefühl, корейский электромобиль получил очень мощную силовую установку. Этот вариант для вершины линейки давно готовили к премьере.

По традиции, внешность спортивной модификации претерпела изменения в сравнении со стандартным EV. Появились другие бамперы, большое антикрыло сзади и новые колесные диски эффектного дизайна.

Не обошлось без расширенной палитры окраски кузова и набора специальных аксессуаров. Изменения произошли также и в интерьере с новыми отделочными материалами и спортивными креслами.

Техническая часть стандартной модели Hyundai после модернизации осталась на том же уровне. Речь идет о силовых установках на 225 и 320 сил. А модель Hyundai Ioniq 6 N получилась совсем другой – силовая установка мощностью 641 л.с. позволяет набирать 100 км/ч за 3,2 с. Запас хода составляет 475 км.

OBOZ.UA уже показывал уникальный ЗАЗ в Украине.