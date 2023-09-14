Недорогой автомобиль для семьи от Volkswagen почти превратили в кроссовер. Фото

Новый недорогой автомобиль для семьи Volkswagen Passat B9 представлен официально. В новом поколении модель стала намного практичнее, но теперь производитель решил превратить машину в "почти кроссовер".

Специалистам Motor.es стало известно, что к премьере готовится универсал повышенной проходимости Volkswagen Passat Alltrack. Пока неизвестно, как он будет выглядеть, поэтому художники издания подготовили свой вариант.

Модификация VW Passat Alltrack существовала и в прошлых поколениях модели. Значит, производитель решил не отказываться от этого исполнения. Традиционно Alltrack не слишком отличался от стандартного универсала Volkswagen Passat в дизайне.

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Кроссовер всегда оснащали другими дисками, пластиковыми накладками на бамперах, порогах и колесных арках, а также увеличивали дорожный просвет. Такой же набор изменений наверняка ждет и новую модель.

VW Passat 9 поколения стал крупнее. Длина кузова равна 4917 мм (при колесной базе в 2841 мм), ширина – 1852 мм, а высота составляет 1506 мм. Теперь машину предлагают только в кузове универсал.

Двигатели VW Passat 2024 модельного года:

бензин 2 л 201 л.с.;

бензин 2 л 261 л.с.;

дизель 2 л 121 л.с.;

дизель 2 л 148 л.с.;

дизель 2 л 190 л.с.;

мягкий гибрид 148 л.с.;

плагин-гибрид 201 л.с.;

плагин-гибрид 268 л.с.

Премьеру модификации Alltrack стоит ждать в 2024 или 2025 году.

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