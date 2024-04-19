Недорогой соперник Toyota RAV4 от Kia получил мощные моторы. Фото

Новый кроссовер Kia EV5 по размерам сравним с моделями Sportage и Toyota RAV4 и уже поступил в продажу как недорогой автомобиль. Электрокар удивил приятной ценой. А теперь получил мощные моторы – модификацию GT впервые показали на фото.

Сперва купить Kia EV5 2024 модельного года могли только автомобилисты в Китае. Теперь предложение расширили на Австралию и Таиланд. Как сообщает Motor1, скоро модель представят на рынке в самом мощном исполнении.

Новый электромобиль Kia EV5 GT 2024 года получил мотор на 215 сил спереди и 98-сильный двигатель сзади. Есть и некоторые изменения в дизайне – производитель подготовил новые бамперы и колесные диски.

Базовая модель в КНР стоит 20 700 долларов. У нее один мотор, задний привод, 218 л.с., батарея емкостью 64 кВтч и запас хода 530 км. Длина кузова равна 4615 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина – 1875 мм, а высота составляет 1715 мм.

В оснащении топовой модификации – кресло водителя с большим количеством электрических регулировок, подогревом, охлаждением и массажем, цифровой ключ, холодильник и ассистенты обеспечения активной безопасности.

Кроме того, покупателям предлагаются трехзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камеры кругового обзора, парковочный ассистент, система полуавтономного вождения.

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