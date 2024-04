В экономичной и недорогой модели Toyota нашли серьезную проблему. Фото

Недорогая экономичная модель Toyota Prius 2024 года очень нравится покупателям. Этот гибридный автомобиль собрал множество наград в престижных состязаниях, однако теперь в машине нашли серьезную проблему.

Производитель выяснил, что вода может попасть в электронные замки задних дверей и привести к их неисправности. Детали стали известны Motor1. Из-за этой проблемы двери могут открыться в любой момент. Отзывная кампания затрагивает примерно 55 000 моделей Prius и Prius Prime 2023 и 2024 годов в США.

Ранее гибрид Toyota Prius назвали самой красивой машиной в мире. Этой награды японский гибрид удостоился в рамках Автошоу в Нью-Йорке. В рамках конкурса профессиональные дизайнеры отобрали финалистов из 70 претендентов для номинации "Лучший дизайн". В дальнейшем жюри определило победителя, которым стал Toyota Prius.

А в самом начале 2024 года Prius нового поколения назвали лучшим автомобилем года в США в рамках престижного конкурса North American Car of the Year (Североамериканский автомобиль года, NACTOY). Гибрид понравился экспертам как ярким дизайном, так и эффективной силовой установкой.

Новая Toyota Prius победила в номинации North American Car of the Year (лучший легковой автомобиль года). Ранее в конце 2023 года экономичную модель определили лучшим автомобилем в Японии. Гибрид при этом ушел в большой отрыв от соперников в рамках состязания Japan Car of the Year.

OBOZ.UA уже рассказывал про цены на новую недорогую Toyota Camry.