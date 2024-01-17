Недорогой соперник Toyota Camry от Mazda покидает рынок. Фото

На рынке соперников у Toyota Camry остается все меньше. Вот и Mazda 6 в японской компании решили снять с производства. Известный недорогой седан перестанут производить уже в 2024 году.

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Детали стали известны BestCarWeb. Этот же японский сайт ранее неоднократно размещал информацию о том, что новая Mazda6 находится в разработке. Поэтому прощание с актуальным поколением модели не стало сюрпризом.

Но подготовку преемника автопроизводитель все еще не подтвердил. Ожидалось, что новый седан Mazda построят на совершенно новой заднеприводной платформе с мощным 6-циндровым двигателем продольной установки.

Такую же конфигурацию компания сейчас применяет для своей новой линейки премиальных кроссоверов, которые были хорошо встречены покупателями в разных странах.

Актуальную модель Mazda 6 перестанут производить весной 2024 года. Модель находится на конвейере довольно долго – более 10 лет, с 2012 года. За это время автомобиль претерпел несколько глубоких модернизаций.

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