Недорогой соперник Toyota Camry от Mazda покидает рынок. Фото
На рынке соперников у Toyota Camry остается все меньше. Вот и Mazda 6 в японской компании решили снять с производства. Известный недорогой седан перестанут производить уже в 2024 году.
Детали стали известны BestCarWeb. Этот же японский сайт ранее неоднократно размещал информацию о том, что новая Mazda6 находится в разработке. Поэтому прощание с актуальным поколением модели не стало сюрпризом.
Но подготовку преемника автопроизводитель все еще не подтвердил. Ожидалось, что новый седан Mazda построят на совершенно новой заднеприводной платформе с мощным 6-циндровым двигателем продольной установки.
Такую же конфигурацию компания сейчас применяет для своей новой линейки премиальных кроссоверов, которые были хорошо встречены покупателями в разных странах.
Актуальную модель Mazda 6 перестанут производить весной 2024 года. Модель находится на конвейере довольно долго – более 10 лет, с 2012 года. За это время автомобиль претерпел несколько глубоких модернизаций.
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