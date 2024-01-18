Недорогой кроссовер Hyundai для семьи показали в особом виде. Фото

Большой семейный кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения рассекретили официально еще в прошлом году. А теперь недорогую модель показали в особом виде – в комплектации NHL Edition.

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По информации Carscoops, такой автомобиль отличается от стандартной машины матовым белым окрасом кузова в комбинации с черными колесными дисками диаметром 20 дюймов. Также у кроссовера появились специальные шильдики.

Эта машина предназначена для канадского рынка. Местные жители очень любят хоккей, что и отражено в названии (NHL – Национальная хоккейная лига). Тираж будет ограничен 500 экземплярами.

Новый Santa Fe 2024 выглядит как никогда брутально и совсем не похож ни на одного из своих предшественников. Внешность большого кроссовера оформили в стиле новых внедорожников, которые примеряют на себя квадратный ретро-стайлинг.

Длина кузова составляет 4830 мм при колесной базе в 2815 мм, ширина равна 1900 мм, а высота – 1720 мм. На выбор предложат версии на 5, 6 и 7 посадочных мест. Объем багажника варьируется в диапазоне 725-1275 л в зависимости от конфигурации салона.

Двигатели Hyundai Santa Fe 2024:

бензиновый двигатель объемом 2,5 л (194 л.с.);

бензиновый двигатель объемом 2,5 л (281 л.с.);

гибрид (230 л.с.);

плагин-гибрид (265 л.с.).

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал о новом недорогом кроссовере Opel, который появился на дорогах.