Каким будет новый соперник Toyota RAV4 от Mazda: что известно о недорогой модели

Недорогой кроссовер Mazda CX-5 отлично демонстрирует себя на рынке и очень нравится покупателям. Но компания уже готовит нового соперника Toyota RAV4 с ярким дизайном и современным оснащением. Кое-что об этой модели уже известно.

Видео дня

Ранее автопроизводитель официально анонсировал Mazda CX-5 3 поколения. Работы над автомобилем уже ведутся. На канале TALK WHEELS пофантазировали о дизайне модели. Выглядит очень смело, возможно, серийный автомобиль будет чем-то похож на этот проект.

Возможно, в дизайне появятся отсылки к концепту Mazda Arata, который показали недавно. Стало известно, что новая Mazda CX-5 2026 модельного года получит гибридную систему. В компании акцентировали внимание на агрегатах собственной разработки.

Впрочем, информация о гибридной силовой установке от Toyota тоже есть, ведь у двух компаний есть техническое партнерство. Кроме того, стандартные бензиновые варианты для базовых модификаций тоже ожидаются.

Сегмент кроссоверов кажется безразмерным. А успехи Mazda в этом направлении показали, что подобные модели можно выводить на рынок почти до бесконечности. Компактные модели Mazda CX-30 и CX-50 пользуются спросом.

OBOZ.UA уже показывал новый компактный кроссовер Skoda, который готовят к премьере.