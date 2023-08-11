Недорогой семейный кроссовер Hyundai превратили в суровый внедорожник

Внедорожник Hyundai Santa Fe XRT – новая модификация недорогого семейного кроссовера следующего поколения, который дебютировал буквально только что. От стандартной модели новинка отличается существенно.

Видео дня

О необычной машине рассказали на сайте производителя. Santa Fe XRT получил увеличенные колеса, агрессивные покрышки для бездорожья, багажник на крыше с запасным колесом, лестницу на кузове и наружный бокс для мелочевки.

Пока неизвестно, отправится ли Hyundai Santa Fe XRT в серийное производство как дополнительная модификация модели, или останется концептом. Но и без того новый Santa Fe 2024 выглядит как никогда брутально. Внешность большого кроссовера оформили в стиле новых внедорожников, которые примеряют на себя квадратный ретро-стайлинг.

Длина кузова составляет 4830 мм при колесной базе в 2815 мм, ширина равна 1900 мм, а высота – 1720 мм. На выбор предложат версии на 5, 6 и 7 посадочных мест. Объем багажника варьируется в диапазоне 725-1275 л в зависимости от конфигурации салона.

Двигатели Hyundai Santa Fe 2024:

бензиновый двигатель объемом 2,5 л (194 л.с.);

бензиновый двигатель объемом 2,5 л (281 л.с.);

гибрид (230 л.с.);

плагин-гибрид (265 л.с.).

В продаже новый Santa Fe 2024 модельного года появится в начале следующего года.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о самых дешевых кроссоверах с крутым дизайном, которые можно купить в Украине новыми.