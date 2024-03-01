Недорогой семейный автомобиль Skoda превратили в "монстра" с мотором Audi

Знаменитая Skoda Superb – ближайший родственник VW Passat и один из недорогих представителей своего сегмента. Популярный семейный автомобиль в кузове универсал превратили в настоящего "монстра" с мотором Audi.

Универсал Skoda Superb Combi оснастили двигателем Audi RS3. Мощность пятицилиндрового бензинового агрегата объемом 2,5 л увеличили до 720 сил со стандартных 400 л.с. Машину в деталях показали на канале AutoTopNL в Youtube.

Теперь автомобиль обладает выдающимися характеристиками, которые очень далеки от тех, что предлагают даже самые мощные модели Skoda серийного формата.

Разгон до 100 км/ч сократился до 3,3 с. А максимальная скорость превышает 300 км/ч. Это результат серьезных доработок в технической части.

Подвеска и тормоза – другие важные изменения Skoda Superb Combi с мощным мотором. В дизайне почти ничего не трогали. Но на внешность быстрого универсала Skoda повлияли заниженный дорожный просвет и новые колесные диски.

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