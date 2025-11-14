Недорогой практичный внедорожник Nissan на базе Mitsubishi показали вживую

Недорогая практичная модель Nissan Navara на базе Mitsubishi готова к премьере в следующем поколении. Внедорожник показали вживую перед официальным дебютом.

Как стало известно Carscoops, премьера нового Nissan Navara 4 поколения состоится 19 ноября. Пикап построен на базе модели Mitsubishi L200, которая также известна как Mitsubishi Triton. Однако отмечается, что в конструкцию внесут необходимое количество изменений для соответствия духу бренда.

В оснащении ожидается 2,4-литровый турбодизель мощностью 200 л.с. Но недавно также появлялась информация о подготовке Nissan Navara Nismo, который возглавит линейку практичного пикапа. Автомобиль получит особый дизайн, мощный двигатель и усиленную подвеску.

Внедорожник могут оснастить турбированным мотором V6 мощностью более 300 л.с. Среди основных конкурентов – Ford Ranger Raptor. Но подтвержденной информации о такой машине пока нет.

Дизайн приведут в соответствие с современными моделями Nissan. Как минимум внедорожник получит переработанную переднюю часть.

