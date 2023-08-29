Недорогой пикап Tesla показали на видео в сети

Новый недорогой пикап Tesla Cybertruck вновь показали на улице в сети. В этот раз – на видео во время поездки по территории строительной площадки завода Gigafactory в штате Техас, США.

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Об этом сообщает InsideEVs. Электрическая новинка, которую никак не отправят в производство и постоянно откладывают сроки запуска, прокатилась по территории и вокруг недостроенных сооружений.

Стоит отметить, что серьезного бездорожья электрический пикап Tesla Cybertruck на территории строительной площадки Gigafactory Texas не повстречал. Асфальтовых участков вокруг недостроенного завода пока немного, но остальная местность – плоская грунтовая поверхность, с которой электрокар легко справился.

Это по-прежнему предсерийный прототип. Однако новый автомобиль постепенно приближается к производственному варианту.

Электрический пикап Tesla Cybertruck обещает быть недорогим. Ранее заявлялась цена для базовой модели в 40 000 долларов. Это меньше, чем просят все конкуренты за свои машины. Однако сперва Cybertruck должен отправиться в производство. Этого пока не произошло, а сроки постоянно откладывают – цена еще может измениться.

Напомним, OBOZREVATEL ранее показывал недорогой электрический транспорт от автора знаменитых мотоциклов.