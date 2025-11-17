Недорогой кроссовер Volkswagen на базе VW Golf показали в топовом исполнении

Новый кроссовер Volkswagen T-Roc 2026 года рассекречен во втором поколении как недорогая модель на базе VW Golf. Но производитель подготовил этот автомобиль в топовом исполнении с мощным двигателем.

Autocar показывает новый Volkswagen T-Roc R 2027 модельного года. Это самый мощный, быстрый и крутой вариант кроссовера, который возглавит линейку модели примерно через год.

Очевидно, что дизайн автомобиля в топовом исполнении станет агрессивнее. Заменят бамперы, добавят крупные колесные диски. Но детали удастся рассмотреть уже после официальной премьеры.

Под капотом VW T-Roc R 2 поколения ожидается мощный мотор объемом 2 л с отдачей около 330 л.с. И только у такого кроссовера будет полный привод 4Motion. Также произойдут изменения в настройках шасси.

На модель Volkswagen T-Roc 2 поколения возлагаются большие надежды. Предшественник разошелся тиражом в 2 миллиона экземпляров. В моторной гамме базовой машины предложат бензиновые и гибридные силовые установки. Сперва у покупателей будет выбор из вариантов на 114 и 148 л.с. на базе 1,5-литрового ДВС.

