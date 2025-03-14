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Недорогой кроссовер Skoda с неопределенной судьбой показали в новом виде

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Skoda Karoq

Известный недорогой кроссовер Skoda Karoq пользуется высокой популярностью. Но сегодня можно сказать, что у машины неопределенная дальнейшая судьба. Тем временем эту машину показали в новом виде с более современным дизайном.

Видео дня

Как ожидается, скоро автомобиль получит новый вариант. Но пока от производителя не поступало точной информации. А на канале TALKWHEELS эту машину показали с более эффектной стилистикой.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

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