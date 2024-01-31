Долгожданную недорогую модель Skoda Octavia 2025 года показали в сети

Новую Skoda Octavia A8 2025 модельного года готовят к официальной премьере. Машину после модернизации рассекретят уже в феврале. И уже сейчас есть возможность узнать, каким получится дизайн одной из самых востребованных и недорогих моделей Skoda.

Видео дня

Автомобиль показали на видео на канале компании в Youtube. Но полностью дизайн не раскрыли. Анонсировав премьеру, Skoda показала тизер новой Octavia после обновления.

Судя по видео, обновленная Skoda Octavia претерпела очень аккуратные изменения. Чуть доработали оформление фар, увеличили решетку, заменили бампер.

Сзади изменений ожидается еще меньше – наверняка производитель модернизировал фонари и заменил бампер. Разумеется, в палитре модели появятся новые цвета кузова и другие колесные диски.

Моторы Skoda Octavia предложат с объемом 1,5 и 2 л. Покупатели смогут выбрать бензиновые, дизельные и гибридные варианты.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новый кроссовер Mazda с мощными двигателями представили на официальных фото со всеми деталями.