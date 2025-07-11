Недорогой кроссовер Kia без ДВС показали на новых фото

Недорогой кроссовер Kia EV5 2025 года присоединится к сегменту современных практичных электромобилей. Автомобиль без ДВС ко всему прочему сэкономит владельцу деньги на топливе благодаря отсутствию ДВС. Машину показали на новых фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, ранее производитель рассекретил машину для европейского рынка и сообщил подробности. Сперва купить Kia EV5 могли только автомобилисты в Китае. Затем предложение расширили на Австралию и Таиланд. А теперь новый Kia EV5 2025 года готов встретиться с европейскими покупателями.

Базовая версия первой отправится в продажу. У нее один мотор, передний привод, 215 л.с., батарея емкостью 81 кВтч и запас хода 530 км. Длина кузова равна 4615 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина – 1875 мм, а высота составляет 1715 мм.

Топовая модель предлагает два мотора, полный привод и 313 л.с., но появится в продаже с 2026 года. Цену Kia EV5 для Европы пока не называли. Но осторожный оптимизм подсказывает стартовый прайс в диапазоне 30-35 тысяч евро.

В КНР эта модель стоит 20 700 долларов в самом дешевом исполнении. Там уже представлена вся линейка с несколькими силовыми установками.

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