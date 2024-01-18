Для семьи: недорогой кроссовер Opel на базе Peugeot показали до премьеры

Недорогой кроссовер Opel Grandland, с которым немецкий производитель вошел в новую эру своего развития, понравился семейным покупателям. Теперь на дороге показали модель следующего поколения, которая позаимствует технические решения у Peugeot 3008 2024 года.

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О новинке рассказывает Carscoops. О дизайне подробностей пока нет, а кузов тестового прототипа оклеили пестрой пленкой. Под ней – фальшпанели. Значит, внешность модели уже полностью готова, и ее стараются держать в секрете.

Известно, что новый Opel Grandland, который будет соперничать с Kia Sportage и Toyota RAV4, увеличится в размерах и предложит более практичный интерьер. А технические решения вместе с платформой позаимствует у нового Peugeot 3008.

Новый электромобиль Peugeot E-3008 2024 модельного года предложат в модификациях Electric (210 л.с., батарея 73 кВтч, 525 км запас хода), Dual Motor (320 л.с., 73 кВтч, 525 км) и Long Range (230 л.с., 98 кВтч, 700 км).

Позже дебютирует модель в гибридных модификациях на базе мотора объемом 1,2 л. Очевидно, что тот же набор силовых установок подготовят и для нового Opel Grandland. Дебют модели состоится позже в 2024 году.

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