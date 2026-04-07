Недорогой кроссовер Honda на базе Civic показали в новом виде

Компактная модель Honda ZR-V, которая построена на базе Honda Civic, выступает в сегменте популярных кроссоверов. Автомобиль показали в новом виде после современной модернизации.

Про изменения в кроссовере Honda ZR-V 2026 года стало известно Carscoops. Автомобиль, который на некоторых рынках также известен как Honda HR-V, получил обновленный официальный каталог деталей.

В него вошли измененная фальшрадиаторная решетка, передний сплиттер, боковые молдинги, задний диффузор, спойлер, металлизированный декор, стильные 19-дюймовые колесные диски.

Недавно кроссовер Honda ZR-V уже привлек внимание смелым стайлингом. Автомобиль с доработками от ателье Mugen получил модернизированные бамперы, новый выхлоп и особые колесные диски. В ателье разработали серебристый и черный декор, аэродинамические элементы.

В пакет изменений также вошли другие амортизаторы и тормозные элементы. С такими доработками автомобиль ведет себя намного лучше на дороге.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, новый практичный внедорожник Honda понравился покупателям.