Недорогой кроссовер Chevrolet превратили в крутой внедорожник. Фото

Новый внедорожник GMC Terrain 2025 модельного года с крутым дизайном рассекретили на фото. Автомобиль построен на основе кроссовера Chevrolet Equinox, который является недорогим соперником Toyota RAV4. Эта модель скоро отправится в продажу.

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О новинке сообщает Motor1. Машина относится к компактному сегменту, однако новый GMC Terrain далеко не маленький. Длина кузова превышает 4,6 м при колесной базе 2730 мм, ширина – 1,9 м, а высота – около 1,7 м.

Кроме яркого дизайна, который выделяет новый GMC Terrain 2025 модельного года резкими линиями и крупными элементами, покупателей привлечет мощный двигатель. Бензиновый четырехцилиндровый агрегат объемом 1,5 л выдает 175 л.с. в связке со стандартным полным приводом.

Максимальная скорость ограничена отметкой 210 км/ч. Модификации AT4 и Denali будут отличаться снаружи другими декоративными элементами и специальным оснащением.

Цена GMC Terrain 2025 ожидается чуть более 30 000 долларов за базовый вариант. В продаже – до конца 2024 года.

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