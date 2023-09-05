Недорогой хэтчбек VW Golf 2024 года впервые показали в сети на фото

Во время пресс-конференции Volkswagen дизайн недорогого хэтчбека Golf 2024 модельного года рассекретили на фото. Официальная премьера машины еще не состоялась, но мы уже можем на нее посмотреть.

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Об этом сообщает CarBuzz. Первое фото Volkswagen Golf 8 (рестайлинговый вариант для 2024 модельного года) не слишком хорошего качества. Тем не менее, детали хорошо различимы.

В целом кузов останется без изменений, но отдельные элементы переработают. Так, передние фары сохранят знакомую форму, но станут тоньше. В бампере появился увеличенный воздухозаборник.

Декоративная панель с логотипом бренда между передними фарами останется на своем месте. В задних фонарях традиционно наверняка поменяют графику, но соответствующего фото пока нет. В сети показали машину в стилистическом пакете R. Он призван сделать стайлинг агрессивнее и "спортивнее".

Ожидается, что в салоне также произойдут изменения. Главное – новая информационно-развлекательная система. Производитель доработал этот инструмент, теперь мультимедийный комплекс должен работать быстрее и стабильнее.

Новый VW Golf 2024 сохранит бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки. А полностью электрический вариант появится уже в следующем, девятом поколении модели через три-четыре года.

OBOZREVATEL уже сообщал о компактном и недорогом электрокаре Volkswagen, который придет на смену знаменитому Polo.