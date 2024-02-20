Недорогой Ford, который скоро снимут с производства, оказался очень популярным

Ford Focus – знаменитый автомобиль, который ассоциируется с этой компанией в первую очередь. Этот недорогой автомобиль скоро снимут с производства. Однако модель оказалась популярной на рынке.

OBOZ.UA напоминает, что завод в Германии, занятый производством Ford Focus, остановится в 2025 году. В немецком городе Саарлуи предприятие по сборке модели остановит конвейер, а без работы останутся 3500 человек.

Интересно, что Focus продемонстрировал хорошие продажи. По итогам 2023 года модель продали в количестве более 100 000 экземпляров. Рост составил 27% в сравнении с 2022 годом.

Ранее ожидалось, что после окончания жизненного цикла модели Focus немецкое предприятие займется производством нового электромобиля. Однако для этих целей компания выделила другие заводы.

Тем не менее, сообщается, что на заводе оставят 1000 сотрудников. Пока неизвестно, какую работу они будут выполнять. Остальные получат вознаграждение в качестве выходного пособия. Этот процесс согласован с профсоюзами.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о новом кроссовере Renault, который составит конкуренцию Toyota RAV4.