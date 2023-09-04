Недорогой электромобиль Renault Scenic E-Tech с запасом хода 600 км показали официально

Новый электромобиль Renault Scenic E-Tech с запасом хода более 600 км в топовом исполнении показали официально. Это недорогой кроссовер, который присоединится к новому модельному ряду электрических транспортных средств.

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Подробности о машине сообщили на официальном сайте автопроизводителя. Это пятое поколение модели Scenic. Однако впервые знаменитая практичная машина превратилась в кроссовер. Минивэны больше не пользуются высоким спросом, поэтому известные имена приходится интерпретировать в других форматах и сегментах.

Новый электромобиль Renault Scenic E-Tech 2024 получил наружную светотехнику простой геометрической формы, прямые линии кузова и минимум воздухозаборников.

Длина кузова равна 4470 мм при колесной базе в 2785 мм, ширина составляет 1864 мм, а высота – 1571 мм.

Электрический кроссовер Renault Scenic 2024 модельного года получит два варианта. Первый оснащен мотором мощностью 170 л.с. и батарейным блоком емкостью 60 кВтч с запасом хода 420 км.

Второй получил 220-сильный двигатель и батарею на 87 кВтч. В этом случае дальность пробега возрастает до 610 км.

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