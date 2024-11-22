Недорогой электрокар Fiat с уникальным салоном показали на фото

Недорогой электрокар Fiat 500 EV 2024 года получил новый вариант Giorgio Armani Edition. По названию нетрудно догадаться, что автомобиль доработали в сотрудничестве с итальянским модным домом.

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Детали сообщает Carscoops. Новый Fiat 500e Giorgio Armani Edition получил особые цвета кузова – Dark Green Micinalised и Ceramic Greige. Также появились уникальные колесные диски с крупными буквами GA. В салоне Fiat 500 Giorgio Armani Edition – новые кресла и отделка деревом.

Специальная версия будет предлагаться в Африке, Европе, Северной Америке, Австралии, Японии и на Ближнем Востоке. Запас хода 117-смльной электрической машины составляет 300 км.

Недавно электрический Fiat 500 получил другие особые модификации от Armani, Bvlgari и Kartell. Во главу угла при работе над этими автомобилями поставили уникальность. Каждая из трех модификаций драматически отличается от стандартных Fiat 500e.

Каждую машину подготовили в единственном экземпляре для продажи на аукционе. Суммарная стоимость трех автомобилей на аукционе составила $600 000.

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