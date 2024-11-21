Mitsubishi готовит принципиально новую модель для недорогого сегмента. Фото

Новый электромобиль Mitsubishi с большим запасом хода более уже показали на фото. Это принципиально новая модель бренда для глобального рынка в сегменте недорогих кроссоверов.

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Автомобиль присоединится к новому модельному ряду и станет близким родственником Renault Scenic E-Tech. В Motor.es показали возможный дизайн нового кроссовера Mitsubishi, название которого пока не называют.

В первую очередь интересно то, что кузов почти полностью повторит донора от Renault. Известно, что в Mitsubishi разработали новую наружную светотехнику. Передние фары и задние фонари выглядят индивидуально, это заметно на первом затемненном тизере.

Технических подробностей никто не раскрывает, но мы можем обратиться к Scenic E-Tech для приблизительного понимания. Длина кузова равна 4470 мм при колесной базе в 2785 мм, ширина составляет 1864 мм, а высота – 1571 мм.

Электрический кроссовер Renault Scenic 2024 модельного года получил два варианта. Первый оснащен мотором мощностью 170 л.с. и батарейным блоком емкостью 60 кВтч с запасом хода 420 км. Второй получил 220-сильный двигатель и батарею на 87 кВтч. В этом случае дальность пробега возрастает до 620 км.

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