Недорогой бестселлер Suzuki станет еще круче и получит новую версию. Фото

Знаменитый недорогой внедорожник Suzuki Jimny, который является настоящим бестселлером, получит новую версию и станет еще круче. Модель превратят в компактный и практичный автодом.

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Детали сообщает компания White House Camper, которая готовит к премьере особый вариант популярного японского внедорожника. На первом изображении заметно, что пятидверный кузов автомобиля получит раскладную палатку на крыше.

Технических изменений не ожидается, но в интерьере и оснащении могут появиться нововведения. В любом случае, такой кемпер Jimny станет подходящим выбором для путешествий по бездорожью.

Также Suzuki Jimny скоро получит новые модификации, которые точно понравятся покупателям и сделают модель еще популярнее. Пикап Suzuki Jimny давно многих интересует. Производитель не подтвердил такую машину, но известно, что такая модификация давно находится в разработке.

Еще Jimny получит электрическую модификацию. Ожидается, что на рынок машина выйдет к 2030 году. Еще один вариант – гибрид Jimny. Такой внедорожник может помочь в переходном периоде к полной электрификации.

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