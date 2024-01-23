Недорогого соперника Toyota RAV4 от Chevrolet показали на живых фото

На живых фото в сети показали новый кроссовер Chevrolet Equinox, который станет недорогим соперником Toyota RAV4. Эта модель скоро отправится в продажу по привлекательной цене.

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О новинке сообщает Carscoops. Машина относится к компактному сегменту, но кроссовер далеко не маленький. Длина кузова равна 4653 мм при колесной базе 2730 мм, ширина – 1902 мм, а высота составляет 1710 мм.

Кроме яркого дизайна, который выделяет новый Chevrolet Equinox 2025 модельного года резкими линиями и крупными элементами, покупателей привлечет мощный двигатель. Бензиновый четырехцилиндровый агрегат объемом 1,5 л выдает 175 л.с.

Максимальная скорость ограничена отметкой 210 км/ч. Модификация RS отличается снаружи черными декоративными элементами, рейлингами и крупными колесными дисками особого дизайна диаметром 19 дюймов.

Производство Chevrolet Equinox будет осуществляться в Китае, Канаде и Мексике. Цены ожидаются в диапазоне от 20 000 до 30 000 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о новом внедорожнике Toyota, который отправился в продажу.