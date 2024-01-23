Объявлена цена на самый дешевый Toyota Land Cruiser 2024 года. Фото

Новый внедорожник, который пришел на смену Toyota Prado, – самый дешевый Land Cruiser из легендарной линейки для 2024 года. Производитель привез модель нового поколения в Европу и объявил цену.

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Об этом стало известно Motor.es. Внедорожник Toyota Land Cruiser 250 совсем не похож на прошлое поколение Prado.

Дизайн выполнен в ретро-стиле – очень модное решение в сегменте современных внедорожников. Внешность отсылает к моделям Toyota 80-х годов. Силуэт прямой, линии простые, облик собран из крупных геометрических элементов.

В новой генерации SUV стал крупнее. Длина Toyota Land Cruiser 250 составляет 4920 мм (колесная база – 2850 мм), ширина равна 2139 мм, а высота – 1859 мм. Платформа использована от старшей модели Toyota LC 300.

Внедорожник попал на европейский рынок с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 204 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Позже появится вариант с гибридной силовой установкой, а в отдельных странах будет доступен 2,4-литровый бензиновый мотор мощностью 280 л.с. Цена Toyota LC 250 – от 76 450 евро. Но автомобиля доступнее в линейке нет – внедорожник с индексом 300 еще дороже.

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