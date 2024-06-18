Недорогого соперника RAV4 от Subaru показали в самом практичном виде

Новый недорогой кроссовер Subaru Forester 2025 модельного года уже представили официально. Эта модель является соперником Toyota RAV4 и готовится к выходу на рынок. А пока в сети показали предыдущую модель в самом практичном виде.

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Ее продемонстрировали на канале TALK WHEELS в YouTube. Автор видео превратил кроссовер Subaru Forester в пикап. И вспомнил старое название Subaru Baja – пикап на базе модели Legacy, который давно не производят.

Выглядит необычно, но такая машина кажется практичной. У японской компании в свое время было несколько пикапов в линейке.

Премьера нового Subaru Forester 6 поколения состоялась в рамках автошоу в Лос-Анджелесе. Спереди появилась крупная решетка, отделанная черным глянцевым пластиком. По бокам – фары необычной формы. Задние фонари соединили тонкой горизонтальной полосой.

Новинку представили с разными двигателями объемом 1,8 л, 2 л и 2,5 л. Также предусмотрена гибридная силовая установка. Все модификации традиционно будут поставляться с полноприводной трансмиссией.

Subaru Forester – недорогая модель. Например, в США за кроссовер просили от 27 000 долларов за базовое исполнение. Со сменой поколений модель немного подорожала до 29 000 долларов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, к премьере готовится большой недорогой кроссовер Nissan.