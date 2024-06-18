Недорогого соперника BMW и Mercedes от Nissan показали на фото

Новый Nissan Murano, который позиционируют как премиальную модель, по размерам сравним с BMW X5 и Mercedes GLE. Но японский кроссовер намного доступнее. Модель в новом поколении показали на фото.

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О машине сообщает Carscoops. Там уже показали свой вариант дизайна в попытке угадать внешность серийной модели. Технически новый Nissan Murano 4 поколения сохранит платформу предшественника, но получит другой кузов и более современный технологичный интерьер.

Ранее на дорожные испытания выехал прототип в камуфляжной пленке, которая скрывает детали. Но под ней – полностью готовый дизайн модели следующей генерации.

Заметно, что на внешность большого кроссовера Nissan Murano 2025 модельного года стилистически оказал влияние среднеразмерный электрокросс Nissan Ariya. Силуэт стал более обтекаемым, а все поверхности теперь выполнены в очень аккуратной пластике.

Заметны очертания увеличенной решетки спереди и узкие горизонтальные фары. Задние фонари будут объединены длинной горизонтальной полосой. Премьера нового японского кроссовера ожидается до конца 2024 года.

Ранее OBOZ.UA уже показывал новую модель Toyota с ярким дизайном.