Недорогого соперника RAV4 от Kia показали на новых фото

Знаменитый недорогой кроссовер Kia Sportage после модернизации опять будет соперничать с Toyota RAV4, Mazda CX-5 и другими автомобилями самого популярного сегмента. Модель 2025 года показали на новых официальных фото.

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Как напоминает OBOZ.UA, модель Kia Sportage 2025 года претерпела плановое обновление. Корейский производитель всегда экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга.

Новый Kia Sportage получил измененную переднюю часть. Заменили бамперы и наружную светотехнику, появились новые колесные диски.

Изменилось оформление салона Kia Sportage 2025. Обновили мультимедийную систему и увеличили мониторы.

Двигатели Kia Sportage 2025 года:

бензин 1,6 л (150 л.с.);

бензин 1,6 л (180 л.с.);

дизель 1,6 л (136 л.с.);

гибрид (239 л.с.);

плагин-гибрид (288 л.с.).

В оснащении Kia Sportage 2025 модельного года появились сканер отпечатков пальцев, доступ к автомобилю с помощью смартфона, мощная аудиосистема. В продаже автомобиль появится до конца 2025 года.

OBOZ.UA ранее уже показывал новый доступный кроссовер Toyota.