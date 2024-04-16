Toyota удивила новым доступным внедорожником. Фото

Новый внедорожник Toyota Hilux Revo BEV – недорогой пикап, который подготовили в электрической модификации без ДВС. Автомобиль пока не дебютировал на рынке, но компания уже удивила подробностями о машине.

Скоро Toyota Hilux Revo BEV отправится на дороги. Детали сообщает Carscoops. Японский производитель отправит первую партию электромобилей в Таиланд для испытаний. Там машины будут трудиться в сфере общественного транспорта в популярном местном формате сонгтео.

Тесты решили провести в рамках подготовки автомобиля к серийному производству, которое ожидается в 2025 году. Такой пикап может появиться и на европейском рынке. От Hilux с ДВС электропикап отличается внешне. Спереди, кроме фар, дизайн полностью новый. Здесь другой бампер и форма воздухозаборников.

Также на кузове есть крупный зарядный лючок. Он установлен перед дверью с левой стороны. В рамках адаптации к формату сонгтео новая Toyota Hilux Revo BEV получила доработанный багажник, который превратили в пассажирскую кабину.

Цена пока неизвестна. Однако электрический пикап Toyota Hilux BEV не будет дорогой модной машиной – таких сейчас все больше в сегменте новых внедорожников.

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