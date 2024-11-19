Недорого соперника Renault Duster от Fiat показали в сети

Знаменитый бюджетный кроссовер Renault Duster скоро получит соперника от Fiat. Перспективную модель Multipla, которая также будет конкурировать с Bigster, показали в сети. Известно, что автомобиль получится недорогим.

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Итальянский производитель готовит масштабное наступление на сегмент доступных автомобилей сразу с несколькими новинками. После нового Fiat Grande Panda 2025 модельного года, который представили в честь 125-летия автопроизводителя, премьеры не заканчиваются. Художник avarvarii показал возможный стильный дизайн модели Fiat Multipla.

Официальный дизайн еще не показали, но серийный кроссовер уже почти готов. Его разработали на платформе и агрегатах моделей Peugeot, Opel и Citroen. Это позволило ускорить разработку и снизить цену.

Ранее модель Multipla была компактным минивэном. Теперь станет кроссовером – автомобили подобного формата сегодня намного популярнее. Интерьер разместит до 7 человек.

Впоследствии производитель покажет еще один недорогой кроссовер Fiat Panda Fastback. Этот автомобиль получит стильный дизайн и будет ориентироваться на самых молодых покупателей.

OBOZ.UA уже рассказывал про Dacia Duster в неожиданно крутом исполнении.