Бюджетный кроссовер Dacia Duster показали в самом крутом исполнении

Стильный бюджетный кроссовер Dacia Duster 3 поколения сохранил преданность фанатов благодаря низкой цене и практичности. Теперь в сети показали модель в самом крутом исполнении, которого не хватает в линейке.

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Подробности сообщает Motor1. Немецкий дилер Carpoint GmbH представил смелый вариант Dacia Duster 2024 года от собственного тюнингового подразделения CP Performance. Это цифровые рендеры, но они отражают готовность создать наборы стилистических аксессуаров.

Агрессивный дизайн достигнут с помощью новых бамперов, расширенных колесных арок, сниженного клиренса, крупных широких колес и щедрого декора. Сообщается, что в технической части изменения не произошли.

Двигатели Duster 2024 года:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.).

Оснащение Dacia Duster 3 генерации получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками. Цена Dacia Duster 2024 года – от 19 290 евро.

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