Недорого и надежно по мнению экспертов: топ-10 автомобилей
Эксперты назвали топ-10 автомобилей 2026 года, которые можно назвать лучшими с точки зрения надежности. Это современные известные модели. Вдобавок в списке доминируют недорогие машины.
Это особенно актуально с учетом высоких цен на новые автомобили. Достаточно практичные недорогие машины никого не разочаруют и прослужат долгие годы. Удачными моделями разного размера и формата довольны и владельцы, и специалисты. Результатами обзоров поделились в GOBankingRates.
Авторы составили список, в котором на фоне недорогих машин выделяются две модели – кроссоверы Lexus NX и Lexus RX. Однако с учетом высокой надежности эти автомобили способны обеспечить экономию в будущем.
Самые надежные новые автомобили 2026 года:
- Toyota Camry;
- Toyota Prius;
- Toyota Corolla;
- Subaru Forester;
- Subaru Impreza;
- Lexus NX;
- Lexus RX;
- Honda HR-V;
- Kia Sorento Hybrid;
- Hyundai Elantra Hybrid.
Напомним, как ранее уже рассказывал OBOZ.UA, некоторые известные недорогие машины скоро уйдут с рынка.