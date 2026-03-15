Недорого и надежно по мнению экспертов: топ-10 автомобилей

Эксперты назвали топ-10 автомобилей 2026 года, которые можно назвать лучшими с точки зрения надежности. Это современные известные модели. Вдобавок в списке доминируют недорогие машины.

Это особенно актуально с учетом высоких цен на новые автомобили. Достаточно практичные недорогие машины никого не разочаруют и прослужат долгие годы. Удачными моделями разного размера и формата довольны и владельцы, и специалисты. Результатами обзоров поделились в GOBankingRates.

Авторы составили список, в котором на фоне недорогих машин выделяются две модели – кроссоверы Lexus NX и Lexus RX. Однако с учетом высокой надежности эти автомобили способны обеспечить экономию в будущем.

Самые надежные новые автомобили 2026 года:

Toyota Camry; Toyota Prius; Toyota Corolla; Subaru Forester; Subaru Impreza; Lexus NX; Lexus RX; Honda HR-V; Kia Sorento Hybrid; Hyundai Elantra Hybrid.

