Недорого и надежно по мнению экспертов: топ-10 автомобилей

Toyota Prius

Эксперты назвали топ-10 автомобилей 2026 года, которые можно назвать лучшими с точки зрения надежности. Это современные известные модели. Вдобавок в списке доминируют недорогие машины.

Это особенно актуально с учетом высоких цен на новые автомобили. Достаточно практичные недорогие машины никого не разочаруют и прослужат долгие годы. Удачными моделями разного размера и формата довольны и владельцы, и специалисты. Результатами обзоров поделились в GOBankingRates.

Авторы составили список, в котором на фоне недорогих машин выделяются две модели – кроссоверы Lexus NX и Lexus RX. Однако с учетом высокой надежности эти автомобили способны обеспечить экономию в будущем.

Subaru Impreza

Самые надежные новые автомобили 2026 года:

  1. Toyota Camry;
  2. Toyota Prius;
  3. Toyota Corolla;
  4. Subaru Forester;
  5. Subaru Impreza;
  6. Lexus NX;
  7. Lexus RX;
  8. Honda HR-V;
  9. Kia Sorento Hybrid;
  10. Hyundai Elantra Hybrid.

