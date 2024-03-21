Недорого, и даже круче Camry: 17-летняя Toyota в Украине удивила состоянием

Большой Toyota Avalon – модель бизнес-класса, которая всегда считалась недорогой машиной и пользовалась особенной популярностью в США. Одну из таких нашли в Украине в хорошем состоянии – на 17-летней машине не ездили некоторое время.

Об этом стало известно благодаря находке блогера Roma Urraco в Facebook. На этой б/у Toyota Avalon не ездили какое-то время, о чем свидетельствует пыльный кузов. Пробег автомобиля составляет 56 000 км.

Это очень маленькая цифра для любой машины. А в случае Avalon, которая построена на базе Toyota Camry, пробег и вовсе смешной. Эта надежная машина сумеет проехать и в десять раз больше. Но что с ней произошло за время простоя?

Как правило, долгая стоянка плохо сказывается на состоянии машин. Для поддержания оптимального технического состояния агрегатов хотя бы иногда необходимо эксплуатировать транспортное средство.

В целом состояние оказалось хорошим. Седан представлен максимальной комплектацией с хорошим оснащением, но машину еще предстоит привести в порядок.

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