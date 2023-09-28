Недорогие модели Kia и Hyundai под угрозой: объявлен отзыв 3,3 миллионов авто

Согласно объявленной отзывной кампании, более 3,3 миллионов автомобилей Kia и Hyundai подлежат тщательной проверке. Корейские производители преимущественно доступных моделей обнаружили угрозу для безопасности, которая может привести к пожару.

Об этом стало известно Motor1. Из-за протечки тормозной жидкости и потенциальных проблем с электрооборудованием может возникнуть возгорание. Именно с этой проблемой намерены справиться в компаниях.

Какие модели Kia и Hyundai попали под отзыв:

Hyundai Accent (2012-2015) 240,589 шт.; Hyundai Azera (2012-2015) 29,232 шт.; Hyundai Elantra (2011-2015) 777,145 шт.; Hyundai Elantra Coupe (2013-2015) 22,481 шт.; Hyundai Equus (2014-2015) 6,013 шт.; Hyundai Genesis Coupe (2011-2015) 51,789 шт.; Hyundai Santa Fe (2013-2015) 45,322 шт.; Hyundai Santa Fe Sport (2013) 75,554 шт.; Hyundai Sonata Hybrid (2011-2015) 83,213 шт.; Hyundai Tucson (2010-2013) 170,402 шт.; Hyundai Tucson Fuel Cell (2015) 60 шт.; Hyundai Veloster (2012-2015) 116,911 шт.; Hyundai Veracruz (2010-2012) 23,840 шт.; Kia Borrego (2010-2019) 62 шт.; Kia Cadenza (2014-2016) 30,362 шт.; Kia Forte / Koup (2010-2013) 179,051 шт.; Kia K900 (2015-2018) 5,015 шт.; Kia Optima (2011-2015) 383,382 шт.; Kia Optima Hybrid (2011-2013) 32,891 шт.; Kia Rio (2012-2017) 207,746 шт.; Kia Rondo (2010-2011) 1,596 шт.; Kia Sorento (2011-2014) 397,163 шт.; Kia Soul (2011-2013) 349,309 шт.; Kia Sportage (2010-2013) 143,615 шт.

Видео дня

Всего – 3 372 743 автомобиля. Согласно информации Национального управления безопасностью дорожного движения США, несколько пожаров уже состоялись.

Компании не сообщали о травмах или смертях вследствие инцидентов. До момента бесплатного устранения неполадок автопроизводители рекомендуют парковать свои машины на улице.

OBOZREVATEL уже сообщал об интересных б/у автомобилях, которые привлекают покупателей.