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Недорогие и надежные: лучшие б/у кроссоверы на вторичном рынке

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,2 т.
Kia Soul

Вездесущие кроссоверы – самые популярные автомобили на протяжении многих лет. На вторичном рынке много подобных недорогих б/у авто, и это привлекает покупателей. Но как выбрать самую надежную машину?

Эксперты What Car нашли ответ. Британские специалисты отлично знают рынок, поэтому выделили двадцать лучших недорогих кроссоверов в возрасте до 12 лет. Мы в OBOZREVATEL проверили, все автомобили из списка можно легко найти на рынке по цене до 15 000 долларов. А некоторые из списка – намного дешевле.

Самые надежные б/у кроссоверы до 12 лет:

  1. Kia Soul (дизель);
  2. Suzuki Vitara;
  3. Kia Sportage (дизель);
  4. SsangYong Tivoli;
  5. Honda CR-V;
  6. BMW X1 (дизель);
  7. Toyota RAV4;
  8. Mercedes-Benz GLA;
  9. Honda CR-V (бензин);
  10. Mitsubishi ASX;
  11. Suzuki SX4 S-Cross;
  12. Volkswagen Touareg;
  13. Hyundai iX35;
  14. Ford Kuga (дизель);
  15. Subaru Forester;
  16. Audi Q3 (дизель);
  17. Renault Captur (дизель);
  18. Audi Q3 (бензин);
  19. Kia Sportage (дизель);
  20. Mini Countryman.
Mini Countryman
Видео дня

Countryman от Mini – на последнем месте, но все равно среди лучших. Некоторые поломки с запасом компенсирует качественная сборка и необычный дизайн.

А лучшим признали Soul 2014-2019 годов производства. Его дизельные моторы очень надежны, владельцы довольны такой машиной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о необычном кроссовере, который разработали в Китае.