Недорогие и надежные: лучшие б/у кроссоверы на вторичном рынке

Вездесущие кроссоверы – самые популярные автомобили на протяжении многих лет. На вторичном рынке много подобных недорогих б/у авто, и это привлекает покупателей. Но как выбрать самую надежную машину?

Эксперты What Car нашли ответ. Британские специалисты отлично знают рынок, поэтому выделили двадцать лучших недорогих кроссоверов в возрасте до 12 лет. Мы в OBOZREVATEL проверили, все автомобили из списка можно легко найти на рынке по цене до 15 000 долларов. А некоторые из списка – намного дешевле.

Самые надежные б/у кроссоверы до 12 лет:

Kia Soul (дизель); Suzuki Vitara; Kia Sportage (дизель); SsangYong Tivoli; Honda CR-V; BMW X1 (дизель); Toyota RAV4; Mercedes-Benz GLA; Honda CR-V (бензин); Mitsubishi ASX; Suzuki SX4 S-Cross; Volkswagen Touareg; Hyundai iX35; Ford Kuga (дизель); Subaru Forester; Audi Q3 (дизель); Renault Captur (дизель); Audi Q3 (бензин); Kia Sportage (дизель); Mini Countryman.

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Countryman от Mini – на последнем месте, но все равно среди лучших. Некоторые поломки с запасом компенсирует качественная сборка и необычный дизайн.

А лучшим признали Soul 2014-2019 годов производства. Его дизельные моторы очень надежны, владельцы довольны такой машиной.

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