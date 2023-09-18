Недорогие и надежные: лучшие б/у кроссоверы на вторичном рынке
Вездесущие кроссоверы – самые популярные автомобили на протяжении многих лет. На вторичном рынке много подобных недорогих б/у авто, и это привлекает покупателей. Но как выбрать самую надежную машину?
Эксперты What Car нашли ответ. Британские специалисты отлично знают рынок, поэтому выделили двадцать лучших недорогих кроссоверов в возрасте до 12 лет. Мы в OBOZREVATEL проверили, все автомобили из списка можно легко найти на рынке по цене до 15 000 долларов. А некоторые из списка – намного дешевле.
Самые надежные б/у кроссоверы до 12 лет:
- Kia Soul (дизель);
- Suzuki Vitara;
- Kia Sportage (дизель);
- SsangYong Tivoli;
- Honda CR-V;
- BMW X1 (дизель);
- Toyota RAV4;
- Mercedes-Benz GLA;
- Honda CR-V (бензин);
- Mitsubishi ASX;
- Suzuki SX4 S-Cross;
- Volkswagen Touareg;
- Hyundai iX35;
- Ford Kuga (дизель);
- Subaru Forester;
- Audi Q3 (дизель);
- Renault Captur (дизель);
- Audi Q3 (бензин);
- Kia Sportage (дизель);
- Mini Countryman.
Countryman от Mini – на последнем месте, но все равно среди лучших. Некоторые поломки с запасом компенсирует качественная сборка и необычный дизайн.
А лучшим признали Soul 2014-2019 годов производства. Его дизельные моторы очень надежны, владельцы довольны такой машиной.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о необычном кроссовере, который разработали в Китае.