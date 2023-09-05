Недорогие авто для перевозки собак: список лучших машин
Недорогие авто для перевозки собак – специфическая ниша для требовательных покупателей. Но и на такой запрос существует ответ – составлен список лучших машин для владельцев собак.
Для таких целей подходят только конкретные автомобили. Просторный багажник обеспечит удобство питомцу, а прочные износостойкие материалы отделки подарят спокойствие владельцу. В What Car назвали лучшие модели, а мы в OBOZREVATEL выбрали из списка самые доступные машины.
Практичные недорогие авто для перевозки собак:
- Skoda Superb Combi;
- Tesla Model Y;
- Dacia Jogger;
- Kia Sportage;
- MG5.
Победитель – Superb Combi. Багажник просто огромный, и качественно отделан. Вдобавок производитель предлагает практичные аксессуары для транспортировки питомцев.
Интересный вариант – Dacia Jogger. Это самая дешевая модель в списке. Отделочные материалы – самые простые и в то же время крепкие. Большой багажник, низкая погрузочная высота – сплошные удобства.
Такая модель, как MG5 – решение для экономных покупателей с собаками, когда нужен недорогой автомобиль без двигателя внутреннего сгорания. И практично, и экологично. MG5 дешевле своих конкурентов.
Напомним, OBOZREVATEL уже сообщал о новом поколении Skoda Superb – машину показали на фото.