Недорогие авто для перевозки собак: список лучших машин

Недорогие авто для перевозки собак – специфическая ниша для требовательных покупателей. Но и на такой запрос существует ответ – составлен список лучших машин для владельцев собак.

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Для таких целей подходят только конкретные автомобили. Просторный багажник обеспечит удобство питомцу, а прочные износостойкие материалы отделки подарят спокойствие владельцу. В What Car назвали лучшие модели, а мы в OBOZREVATEL выбрали из списка самые доступные машины.

Практичные недорогие авто для перевозки собак:

Skoda Superb Combi; Tesla Model Y; Dacia Jogger; Kia Sportage; MG5.

Победитель – Superb Combi. Багажник просто огромный, и качественно отделан. Вдобавок производитель предлагает практичные аксессуары для транспортировки питомцев.

Интересный вариант – Dacia Jogger. Это самая дешевая модель в списке. Отделочные материалы – самые простые и в то же время крепкие. Большой багажник, низкая погрузочная высота – сплошные удобства.

Такая модель, как MG5 – решение для экономных покупателей с собаками, когда нужен недорогой автомобиль без двигателя внутреннего сгорания. И практично, и экологично. MG5 дешевле своих конкурентов.

Напомним, OBOZREVATEL уже сообщал о новом поколении Skoda Superb – машину показали на фото.