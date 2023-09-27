Недорогая модель Mazda вскоре сильно преобразится: что о ней известно

Известная недорогая модель Mazda 6, которая не меняла поколение более 10 лет, вскоре сильно преобразится. Известно, что производитель планирует превратить машину в большой седан с особенным дизайном.

Об этом сообщает Motor1. Инсайдерские данные подтверждают разработку автомобиля следующего поколения на новой заднеприводной платформе с рядным 6-цилиндровым двигателем.

К такому решению японцев подтолкнул успех новых кроссоверов Mazda CX-60 и CX-90 с такой же архитектурой. Новую "шестую" модель планируют сделать крупнее и роскошнее – машина превратится в четырехдверное купе с элегантным дизайном.

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Ранее была информация о том, что новая Mazda 6 разрабатывается совместно с Toyota на заднеприводной платформе. Затем появилась информация, которая этому противоречит – якобы над новой Mazda 6 ведут работу совместно с Changan Automobile.

Это значит, что у китайского автопроизводителя может появиться своя вариация модели. Ожидается появление гибридных силовых установок. Не стоит отказываться и от электрической модификации.

Тем не менее, настоящую ситуацию пока не раскрывают. Производитель наверняка готовит особенную машину, но детали скрывает. Со временем информации появится больше.

OBOZREVATEL ранее сообщал о новой Toyota Camry 2024 года.