Недорогая модель Mazda "для души" получила важные обновления для 2024 года

Родстер Mazda MX-5 показали в модернизированном виде для 2024 года. После обновления спорткар стал современнее. Это настоящая машина "для души" – современные водители ценят модель за отзывчивость и скорость.

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Детали сообщает Motor1. Эта модель сегодня считается очень необычной. Ведь спортивные компактные автомобили давно утратили популярность перед хэтчбеками и даже кроссоверами. Чтобы поддерживать актуальность модели Mazda MX-5, производитель подготовил своевременное обновление.

В ходе аккуратного рестайлинга снаружи дизайнеры изменили светотехнику. Изменились передние фары и задние фонари. В салоне Mazda MX-5 2024 модельного года слегка переработали переднюю панель и установили увеличенный монитор обновленной мультимедийной системы.

Производитель перенастроил рулевое управление для более четкого и комфортного хода. Модернизации также подвергли тормозную систему и дифференциал. Мощность базового мотора объемом 1,5 л увеличили до 135 л.с. Остался в линейке и более мощный 2-литровый мотор на 184 л.с.

В то же время Mazda MX-5 сохранила классическую компоновку и низкую цену, поэтому все еще пользуется высоким спросом у покупателей. Обновленный бюджетный спорткар призван усилить позиции на рынке. Цена Mazda MX-5 в США – от 30 150 долларов. На домашнем японском рынке машину оценили в 19 500 долларов.

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