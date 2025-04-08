Недорогая модель Honda удивила новым достижением. Фото

Знаменитая недорогая модель Honda Civic нравится покупателям и экспертам широким набором конкретных качеств. Однако теперь у автомобиля появилось неожиданное достижение, о котором стало известно в ходе исследования.

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Детали стали известны Carscoops. Honda Civic возглавила американские поисковики с января 2022 по январь 2025 года. Интересно, что это не какой-то эффектный суперкар или модный электрокар, а привычный повседневный автомобиль.

Но у Honda Civic есть и другие заслуги. Например, эксперты Motor1 ранее назвали новую Honda Civic Hybrid лучшим автомобилем 2024 года. Практичный и стильный автомобиль опередил своих соперников в рамках состязания.

У этого автомобиля множество положительных качеств. Машину отметили за практичность, надежность, дизайн и экономичность.

Вдобавок отмечается, что внутри Civic почти такой же просторный, как и старшая модель Honda Accord. Еще одно преимущество – очень качественная отделка. Материалы простые, но все выполнено аккуратно, это оставляет приятное впечатление. И, конечно, стоимость. Цена Honda Civic Hybrid – от 29 000 долларов.

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