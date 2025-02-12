Не только новая CX-5: Mazda готовит еще один кроссовер – каким он будет

Новый кроссовер Mazda CX-5 3 поколения является долгожданным автомобилем, который наконец-то готовят к официальной премьере. Однако японский производитель не ограничится этой моделью в самом популярном сегменте.

Видео дня

Новый недорогой электрический кроссовер Mazda находится в разработке. Автомобиль размером с Toyota RAV4 получит яркий дизайн и современное оснащение. Компания ранее показала предвестника этой модели, а в Carscoops попробовали приблизить внешность машины к серийному варианту.

Ранее стало известно, что электрический кроссовер рассекретят до конца 2025 года. Автомобиль станет полностью электрической альтернативой CX-5.

Ожидается, что внешность выполнят в стиле концепта Mazda Arata 2024 года. Техническую часть позаимствуют у нового электрокара Mazda 6e, который разработали в Китае. Новинку, которую могут назвать Mazda EZ-60 или Mazda CX-6e, будут продавать также и на глобальном рынке, но в КНР машина окажется дешевле.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, к премьере также готовят долгожданный недорогой кроссовер Jeep.