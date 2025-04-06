Не пропустите: топ-3 новых авто, которые выйдут в апреле

Апрель 2025 года станет месяцем громких премьер для автолюбителей, ведь на рынок выходят сразу три модели, обещающие изменить представление о современном автомобиле. Среди них – премиальные внедорожники, сочетающие в себе роскошь и мощность, и электрический спортивный автомобиль, поражающий своим футуристическим дизайном и динамическими характеристиками.

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Эти новинки не только демонстрируют последние достижения в автомобилестроении, но и задают новые стандарты комфорта, безопасности и экологичности. Все три автомобиля отличаются современными технологиями и высоким уровнем комфорта. Они оснащены передовыми системами безопасности, информационно-развлекательными комплексами и другими функциями, делающими вождение еще приятнее.

Ожидается, что Volkswagen Tiguan R и Skoda Kodiaq будут представлены в премиальном сегменте, в то время как MG Cyberster станет единственным электрическим спорткаром в своем ценовом диапазоне, отмечает издание ABP Live.

Volkswagen Tiguan R: мощный внедорожник с ограниченной серией

Volkswagen представит новое поколение Tiguan в топовой комплектации R. Эта модель отличается 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, обновленным дизайном и расширенным набором функций. Первая партия Tiguan R будет ограничена 300 автомобилями.

Skoda Kodiaq: просторный и роскошный кроссовер

Skoda представит новое поколение Kodiaq, которое стало больше и просторнее. Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, имеет современный дизайн и улучшенные технологии. Kodiaq также получит полный привод и автоматическую коробку передач с двойным сцеплением.

MG Cyberster: электрический спорткар с дверцами-крыльями

MG выпустит электрический спорткар Cyberster, поражающий своим дизайном и характеристиками. Автомобиль оснащен двумя двигателями, развивающими 510 л. и 725 Нм крутящего момента. Запас хода Cyberster составляет около 580 км.

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