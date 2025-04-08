Не покупать ни в коем случае: эксперты назвали 5 худших кроссоверов

Б/у кроссоверы всегда дешевле новых автомобилей. Именно это привлекает покупателей на вторичном рынке. Но не все обращают внимание потерю стоимости. Эксперты назвали антирекордсменов по этому показателю, которых не стоит покупать.

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Машины из списка от специалистов iSeeCars дешевеют быстрее всех в сегменте и теряют за 5 лет самый большой процент первоначальной стоимости. Такие модели могут отпугнуть покупателей новых машин. Ведь если задуматься о дальнейшей перепродаже, можно потерять много денег. Возглавил антирейтинг Jaguar I-Pace.

Худшие б/у кроссоверы в 2025 году:

Jaguar I-Pace (72,2%) -51 953 долларов; Tesla Model Y (60,4%) -36 225 долларов; Jaguar F-Pace (59,8%) -34 113 долларов; Cadillac XT5 (59,6%) -26 398 долларов; Kia Niro EV (59,2%) -23 439 долларов.

В скобках указан процент стоимости, который машина теряет за пятилетний срок. Напротив – выражение этой потери в реальных деньгах. Фактически именно такую суму потерял первый владелец, который купил новую машину 5 лет назад.

Машины, которые быстро дешевеют, нельзя назвать выгодными. Ведь в будущем при перепродаже владелец сохранит меньший процент первоначальной стоимости.

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