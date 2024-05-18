Не покупайте их следующие 5 лет: какие авто невыгодно брать в 2024 году

Независимо от того, приобретаете ли вы новый автомобиль или подержанную модель, следует также учитывать долгосрочные затраты. Некоторые модели с годами катастрофически быстро теряют цену и требуют постоянных вложений в техническое обслуживание. Производители и дилеры не афишируют, какие транспортные средства в их линейке быстро выходят из строя. Фактически они пытаются продать их как можно скорее, прежде чем произойдет неизбежное.

Автоэксперты провели исследования и обнародовали рейтинг авто, которые невыгодно приобретать. Некоторые из нижеприведенных моделей недавно сняты с производства, и их можно купить только на вторичном рынке. Другие все еще доступны в текущем модельном году, однако все они уходят в историю из-за роста конкуренции, устаревших функций, недостаточных предложений по безопасности или устаревших технологий.

Audi A3 e-tron

Если вы хотите сэкономить деньги, покупая подержанный автомобиль с альтернативной силовой установкой, повышающей экономию топлива, Audi A3 e-tron, выпускавшийся с 2013 по 2020 годы, может быть соблазнительным выбором. Однако Кэсси Филдс, президент Autoleap подчеркивает, что стоимость при перепродаже этой модели может резко упасть.

"Хотя Audi A3 e-tron рекламируют как роскошный гибрид-плагин, его стоимость при перепродаже может существенно снизиться из-за быстрого развития технологий электромобилей, что со временем делает его менее привлекательным", – отметила Филдс.

Шевроле Spark

Chevy Spark был снят с производства в 2022 году. По словам экспертов, стоит модель в среднем 13 тысяч долларов, что делает ее довольно привлекательным выбором для покупателей с ограниченным бюджетом. Проблема в том, что Chevrolet Spark был устаревшим еще на этапе производства. На рынок уже вышли новые, более совершенные и субкомпактные авто.

Низкая цена означает низкий уровень оборудования, например, ручное запирание окон и дверей, умеренную мощность двигателя и механическую коробку передач.

Jeep Compass

Compass является самым доступным автомобилем в линейке Jeep с начальной рекомендованной розничной ценой ниже 26 000 долларов, но есть причина столь низкой цены.

"Несмотря на свою привлекательность, Compass страдает от проблем с надежностью и имеет жесткую конкуренцию в сегменте компактных внедорожников, что потенциально может привести к снижению стоимости и качества в течение следующих нескольких лет", – рассказала Филдс. Следует обратить внимание и на частые жалобы и проблемы с подвеской, трансмиссией CVT, беспроводным модулем управления и утечкой жидкости.

Dodge Journey

В 2020 году после 12 модельных лет компания Dodge прекратила производство Journey – доступного семейного кроссовера среднего размера. Профессионалы отрасли указали на устаревшую платформу автомобиля и острую конкуренцию в сегменте.

Dodge Journey устаревший и лишенный функций безопасности и технологий, которые сейчас стандартны для этого класса.

Nissan Z

Nissan Z – это утонченное, атлетическое и несомненно привлекательное спортивное купе с мощным трехлитровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 400 лошадиных сил. Но слишком много поколений выпуска прошло без обновления.

"Несмотря на то, что это относительно новая модель, предложенная Nissan, ходовые части взяты из модели 16-летней давности", – отметила Мелани Муссон, эксперт по автомобильной промышленности Auto Insurance.

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